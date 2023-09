C'è Alfred Duncan, ottimo protagonista domenica contro l'Atalanta, in compagnia di Italiano nella conferenza della vigilia del match con il Genk:

"La continuità resta sempre un ostacolo da superare, quest'anno ho iniziato bene e il mio obiettivo resta quello di continuare a fare questo tipo di prestazioni. Sono contento di quello che sto facendo, devo continuare a farmi trovare pronto. Non tutti possiamo giocare tutte le partite, fisicamente e anche mentalmente per cui subentrando bisogna fare la nostra parte. C'è tanta competizione in ogni ruolo e questo aiuta ad allenarsi al massimo.

Ogni singolo giocatore di questa squadra ha delle responsabilità, su di me c'erano tante aspettative. Le cose sono cambiate quando è arrivato il mister, il primo anno è andato benissimo, sto cercando di crescere in tanti modi, sono partito meglio rispetto alle ultime due stagioni e ho molta più responsabilità.

Tutti i neo arrivati sono fortissimi ma Arthur mi ha colpito in particolare perché da avversario lo vedevo in un altro modo, allenandomici insieme mi sembra un giocatore incredibile. Pensando che sono due anni che non gioca tra infortuni vari.

Una soluzione con Arthur e Lopez? Non so se e quando il mister proverà questa soluzione, sono due giocatori molto tecnici ed è molto difficile portargli via il pallone. Sarebbe molto bello da vedere questo esperimento".