Valcareggi: "Se la Fiorentina non tornerà in Europa, Paratici avrà fallito. Sarri unico nome per la panchina"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Evidentemente Kean sta male. Ho speso parole pesanti per lui, ma se davvero ha finito la stagione allora il discorso cambia. Anche perché ora come ora giocare nella Fiorentina è conveniente, vista la situazione c'è tutto da guadagnare. Paratici è un vincente e un campionato come questo lo detesta, per cui farà di tutto per fare un campionato alla sua altezza e quindi un campionato da Europa. Se la Fiorentina non torna in Europa l'anno prossimo significherà che Paratici ha fallito”.

“L'unico nome è Sarri”

Sull'allenatore: “Io voglio Sarri e nessun altro. Sarri è uno di noi che sa di calcio, e poi basta con questa cosa che è esigente. Lui non pretende campioni, ma prende i calciatori che ha e li migliora alla sua maniera, basta guardare cosa ha fatto alla Lazio. A Vanoli bisogna fare i complimenti e i ringraziamenti, perché ha raggiunto l'obiettivo in maniera non bella ma efficace. Inoltre ha rilanciato Parisi e Fagioli".

“Paratici andrà per la sua strada”

Infine: “Paratici andrà per la sua strada, non è certo venuto qui per fare quello che gli viene detto. Parliamo di un dirigente che ha lavorato con un numero uno come Marotta, uno che io vedrei bene anche come presidente federale. Continuo a ribadire che questa proprietà non mi rappresenta, per cui la mia speranza risiede in Paratici indipendentemente da chi sarà il presidente”.