Alla celebrazione di questo avvio di campionato di De Gea si aggiunge anche l'ex viola Giovanni Galli, che parla così dello spagnolo al Corriere dello Sport:

"Preso nell’estate 2023 sarebbe stato il colpo dell’anno, averlo fatto nell’estate appena trascorsa dopo una stagione di inattività tra lo scetticismo generale qualche perplessità l'ha generata: ma è bastato che De Gea facesse alcune grandi parate che appartengono al suo repertorio e i dubbi sono stati subito cancellati.

Ha deciso di aspettare l’opportunità giusta che si è presentata sotto forma della Fiorentina in una città meravigliosa come Firenze: De Gea è stato bravo a prenderla al balzo, nonostante un contratto “normalissimo”.

La porta non la dimentichi, le dinamiche sì. Ma ha fatto tutto in fretta, perché è veramente bravo. Adesso poi ha cominciato a parlare con la squadra e questo è molto importante: dà altre certezze ai compagni.

La Fiorentina migliore? Credo che in società quest’estate si sia cambiato registro andando su calciatori che possono e devono diventare la spina dorsale della squadra: De Gea per i pali, Comuzzo per la difesa, Adli per il ruolo del regista, Kean per l’attacco, e su questa spina dorsale costruire il futuro senza perdere nessuno di loro. Credo e mi auguro sia così. E De Gea può giocare fino a quarant’anni col fisico che ha: e spero lo possa fare nella Fiorentina".