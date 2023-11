Repubblica: Barone punta sul ministro per entrare nel progetto

In prima pagina nell'edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo: “Fiorentina nel progetto di restyling del Franchi l’ipotesi è il project financing”.

Pagina 3

La questione stadio campeggia con: “Una task force a tre per il restyling del Franchi per la Fiorentina ipotesi project financing”. In taglio basso: “Barone punta sul ministro per entrare nel progetto e gestire gli spazi commerciali Pagando un quarto del valore complessivo dell’intervento i viola avrebbero uno stadio con concessione lunga”.

Pagina 8

Qui si parla della squadra: “Viola, paura di volare La delusione di Italiano “Ci manca la ferocia”. Sommario: ”Contro il Milan, sabato, un’altra grande occasione persa dalla Fiorentina: la delusione del tecnico e del ds Pradè".