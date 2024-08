La cessione da parte della Fiorentina del suo numero dieci Nicolas Gonzalez alla Juventus è il tema del giorno. A tal proposito Fiorentinanews.com ha voluto conoscere in esclusiva l’opinione in merito del procuratore sportivo Filippo Gasbarri che si è espresso anche sulle possibili prossime mosse dei viola sul mercato.

Gasbarri, un commento a caldo sulla cessione di Gonzalez alla Juventus? Era così necessaria questa vendita per la Fiorentina?



“Per quanto riguarda Gonzalez c’è da dire che il giocatore ha avuto un ruolo fondamentale, nel senso che la Juventus se ti chiama è sempre difficile dire di no. Va poi precisato che è sempre controproducente tenere un giocatore che non vuole più rimanere. Adesso c’è Gudmundsson, è un ottimo acquisto, per me farà molto bene”.

Qual è la prossima mossa che farà la Fiorentina sul mercato secondo lei?



“Per me la Fiorentina farà altro sul mercato in questi giorni, e soprattutto davanti. Se organizzata a dovere può lottare per la zona Europa League”.