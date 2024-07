La carriera di David Hancko, da quando ha lasciato la Fiorentina, è andata migliorando in maniera esponenziale. Prima Sparta Praga, poi Feyenoord, dove lo slovacco adesso gioca in maniera continuativa e convincente. In un'intervista rilasciata a Forbes, il giocatore ha parlato anche delle differenze tra Firenze e Rotterdam: "Sicuramente, sono estremamente soddisfatto a Rotterdam. Se arrivasse un'offerta la prenderei in considerazione, se vale la pena cambiare, perché non si sa mai come può andare a finire, se con successo, come a Rotterdam, o senza successo, come ai tempi della Fiorentina.

In Italia tutto è più libero, più rilassato. Quando, ad esempio, ho avuto bisogno di internet per il mio appartamento, hanno semplicemente alzato le spalle dicendo che dovevo aspettare settembre. Vai ad aprire un conto a Firenze presso la banca a cui ti manda il club, ma in banca nessuno parla inglese. A Rotterdam mi sono sottoposto a una visita medica e un'auto del club mi aspettava nel parcheggio per non dover prendere un taxi. Ed eccoti qui, qui hai un hotel, c'è la tua stanza e l'agente può rimanere tutto il tempo che vuole. In una settimana ho arredato un appartamento in modo che mia moglie e mio figlio potessero venire. Due giorni dopo, hanno installato Internet per noi".