Il difensore della Fiorentina, Dodô, sta vivendo con entusiasmo questi primi giorni della nuova annata: “Sono contento di cominciare una nuova stagione - ha detto ai canali ufficiali del club - Siamo abituati ormai a questo tipo di ritiro. Sono importanti questi test per capire come stiamo, vedere il livello di tutti dopo le vacanze”.

“Rifarci delle occasioni perse”

E poi: “E' un anno in cui dobbiamo alzare l'asticella e rifarci per tutte le occasioni che abbiamo perso nelle ultime due stagioni”.

L'abbraccio della Fiorentina

Infine: “Prima di arrivare qua ho chiamato tanti giocatori poi ho scritto a Moise (Kean ndr) Firenze e tutti i calciatori mi mancavano. La Fiorentina mi ha abbracciato e mi ha dato il suo supporto dopo tutto quello che è successo in Ucraina, per me e la mia famiglia questa è una città meravigliosa e una seconda casa”.