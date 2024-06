Dodo: "Chiedo scusa a tutti i tifosi, ve lo meritavate. Non commetteremo altri errori in futuro"

Il difensore viola Dodo seguendo a ruota Beltran e Martinez Quarta si è espresso attraverso i social a pochi giorni dalla sconfitta di Atene, ringraziando i tifosi per il supporto e scusandosi per la pessima prestazione:

“Chiedo scusa a tutti voi tifosi”

“Non so cosa dire, mi fa troppo male, ancora una volta un’occasione per portare una gioia maggiore a Firenze, e non ci siamo riusciti, mi fa male, perché lo meritavamo tutti tanto, chiedo scusa a tutti voi tifosi, che sono sempre al nostro fianco in ogni momento”.

“Ci assumiamo tutte le responsabilità”

“Ci assumiamo tutte le responsabilità, e non commetteremo errori ancora in futuro, nelle prossime battaglie, grazie Firenze, grazie dal profondo del mio cuore”.