Parma a Firenze senza un attaccante: Chivu perde un giocatore per la Fiorentina. Il motivo

Il prossimo avversario della Fiorentina verrà a Firenze prossima settimana senza un attaccante. L’esterno del Parma, Pontus Almqvist, reduce da una prestazione insufficiente nella partita di ieri contro l’Inter, salterà la gara di domenica prossima al Franchi.

Chivu perde un attaccante per Firenze

Il tecnico dei crociati Chivu dovrà quindi rinunciare al suo giocatore, che ha ricevuto un cartellino giallo pesante, essendo diffidato, nel corso del primo tempo e sarà quindi squalificato per la gara contro la squadra gigliata. Il Parma è ancora invischiato nella zona calda della classifica, mentre la Fiorentina di Palladino volerà in settimana in Slovenia per l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Celje.