Primo gol in assoluto tra i professionisti per Favasuli: il suo centro a Catanzaro

E' un giorno che non si dimenticherà mai Costantino Favasuli, esterno destro del Bari in prestito dalla Fiorentina. Nel 32° turno di Serie A, il laterale ha messo a segno la rete del momentaneo 2-2, nel match che è poi finito 3-3.

Favasuli, la prima gioia

Catanzaro-Bari, Favasuli segna al 78' pareggiando i conti con il suo primo centro assoluto nei professionisti. Un pari che non avvicina troppo i pugliesi alla zona playoff ma pur sempre un incontro che il Viola Favasuli si ricorderà per tutta la vita. Costantino non aveva mai segnato nella passata stagione con la maglia della Ternana e non segnava dai tempi della Primavera con Aquilani.