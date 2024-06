Ferrari: "Chiederemo al Comune di non iniziare i lavori al Franchi. Faremo di tutto per limitare i danni"

In conferenza stampa ha parlato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari esprimendosi anche sul tema stadio e fornendo importanti novità in merito.

‘Ecco l’accordo per Palladino, non c'è mai stato problema di budget'

“Con Palladino abbiamo firmato un accordo biennale con opzione per il terzo. Stiamo continuando a investire tanto sui giovani. A breve presenteremo una terza figura che si unirà a me e Daniele. Non c’è mai stato un problema di budget, come abbiamo visto con Nico Gonzalez. L’area sportiva dovrà essere brava a individuare le persone giuste per alzare l’asticella, la parte aziendale dovrà capire se sono opzioni fattibili".

‘Chiederemo al Comune di non iniziare i lavori al Franchi’

“Siamo preoccupati dal tema stadio, perché si programma male in questo modo. Chiederemo ufficialmente al Comune di Firenze domani di non iniziare i lavori al Franchi. Faremo tutto il possibile per limitare situazioni che possono creare solo danni, perché non c'è copertura finanziaria totale dell'intervento e non ci sono nemmeno tempi certi di fine lavori".