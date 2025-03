La probabile formazione del Panathinaikos: Rui Vitoria non può contare su tutta la difesa a disposizione. In attacco scalpita un ex Verona

Sale l'attesa per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Ad Atene, il Panathinaikos accoglie la Fiorentina, con i greci reduci dal passaggio del turno ai playoff con gli islandesi del Vikingur non con poche difficoltà. La squadra del tecnico lusitano Rui Vitoria arriva all'appuntamento dopo il successo per 2-0 sul Panetolikos, dove è arrivata anche la prima firma dell'ex Verona Swiderski. Il modulo solitamente è un 4-3-3 che vede fra i pali l'ex Viola, il portiere polacco Dragowski.

Qualche defezione per i greci

Sulla destra ballottaggio aperto fra Kotsiras e Vagiannidis, con il secondo rientrato soltanto recentemente da un infortunio. Pellistri e Jedvaj, invece, non dovrebbero essere della partita, così come Bakasetas e Palmer-Brown, anche loro alle prese con piccoli fastidi ancora da smaltire. Maksimovic e Ingason poi al centro, con Mladenovic come tornante di sinistra. In mezzo al campo spazio al centrocampista della Nazionale marocchina Ounahi, assieme a Cerin e Siopis, quest'ultimo spostato in cabina di regia. Alle spalle dell'unica punta, che potrebbe essere proprio l'ex Hellas Swiderski, agiranno Djuricic, già al Sassuolo, e verosimilmente Tete, autore del gol-qualificazione al playoff ed ex compagno di squadra di Dodo.

La probabile formazione dei greci

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Vagiannidis, Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Cerin; Djuricic, Swiderski, Tete. All.: Rui Vitoria.