Masini: "Ho chiesto a Conti di poter cantare il mercoledì, perché il giovedì c'era la Fiorentina"

Spesso le vicende di questo Festival di Sanremo si stanno mischiando con quelle della Fiorentina. C'è molto viola in questa edizione, a tutti i livelli.

La richiesta di Masini

E così, in questo contesto si inseriscono le parole di Marco Masini che ha confessato candidamente: “Ho chiesto direttamente a Carlo Conti di poter cantare il mercoledì invece che di giovedì perché c'è la Fiorentina in Conference”.

Meglio non correre rischi

Come orario magari ci sarebbe stata compatibilità anche perché i viola scenderanno in campo nel tardo pomeriggio, alle 18.45, però il cantante, probabilmente, ha preferito non correre rischi.