Concluso l'incontro sul Franchi in ottica Euro2032. Funaro: "Vogliamo portare Firenze agli Europei, continueremo a confrontarci"

Oggi si è svolto l'incontro tra Andrea Abodi, Ministro per lo sport e per i giovani, e il Comune di Firenze con rappresentante la sindaca Sara Funaro. Il tutto è accaduto a Roma, nella sede del Ministero, e la prima cittadina fiorentina si è detta contenta confermando il suo interesse di inserire il Franchi tra le sedi ospitanti Euro2032.

Ecco le sue parole, riportate da Nove.firenze.it: “Ringrazio Abodi per l'incontro di oggi, ci siamo sempre confrontati e continueremo a farlo anche per quanto riguarda i passaggi seguenti. L'obiettivo è portare Firenze a un evento importante come gli Europei, infatti abbiamo mandato la lettera di interesse sulle città ospitanti dell'edizione del 2032”.