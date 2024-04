La carta ranking Uefa a cui restare aggrappati per cercare la rimonta. Ma a Salerno la Fiorentina ci va con la testa già a Bergamo

A Italiano non piacerà questa chiave di lettura ma un po' le sue scelte, un po' il sospetto crescente già da qualche settimana, fatto sta che la Fiorentina che vedremo oggi a Salerno dovrebbe avere già un occhio di riguardo per la sfida di Coppa Italia a Bergamo. Come scrive La Nazione infatti, il campionato è la parte amara della stagione, difficile da rimettere in sesto anche se il ranking Uefa offrirà uno slot in più (l'ottavo) per agganciare l'Europa della prossima stagione.

Ma è una speranza un po' flebile e soprattutto da far coesistere con gli impegni nelle coppe, a partire appunto da quello di mercoledì che intanto potrebbe riportare la Fiorentina in una nuova finale.