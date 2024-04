Un rinnovo ma ridiscusso: alla Fiorentina interessa ancora Kouame, a cifre più basse

L'attuale contratto di Christian Kouame scade a giugno 2024, alla fine di questa stagione: l'ivoriano è una risorsa molto considerata da Italiano, che però se ne andrà, per via della duttilità tattica. Sul banco c'è un'opzione di rinnovo fino al 2025, che però secondo La Gazzetta dello Sport la Fiorentina non vorrebbe esercitare, viste le alte cifre previste. Di prolungamento si potrebbe discutere comunque ma a cifre più basse: un'ipotesi plausibile dato che intorno all'attaccante non c'è propriamente la fila.