Tante sorprese tra i convocati della Fiorentina per la trasferta a Salerno in vista dalla gara contro la Salernitana di oggi pomeriggio. Out big come Bonaventura, Belotti, Beltran e Nico Gonzalez, oltre all'assenza di Nzola per motivi personali e quella di Comuzzo.

E' all-in sulle coppe e Italiano per il campionato punta tutto su giovani e seconde linee. In porta torna il ballottaggio Terrracciano-Christensen, con il danese che potrebbe tornare tra i pali. In difesa occhio al possibile ritorno di Faraoni, con Ranieri-Quarta coppia centrale e Parisi a sinistra per far rifiatare Biraghi. In mediana spazio alla coppia Lopez Duncan, mentre davanti non ci sono molti dubbi: Barak sulla trequarti con Ikoné e Sottil a supporto dell'unica punta Kouame. Durante il match possibile spazio anche per i ragazzi della Primavera viola convocati: Sene, Biagetti e Caprini

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Faraoni, Ranieri, Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Duncan, Ikoné, Barak, Sottil, Kouame