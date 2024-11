Ranieri pronto a rimboccarsi le maniche a Roma: "Una bella gatta da pelare? Mi hanno chiamato per questo"

Poteva essere la sua ultima partita quella contro la Fiorentina nella scorsa stagione, quando il Cagliari di Claudio Ranieri affrontò i viola alla Domus Arena sarda nell'ultima gara stagionale. Lo stesso allenatore romano, però, aveva lasciato la porta aperta a un ritorno in panchina, forse in quale nazionale. Ed effettivamente quella contro la Fiorentina non è stata l'ultima gara da allenatore per Ranieri.

La chiamata è arrivata, non da una nazionale ma dalla sua Capitale, dove c'è una Roma in netta difficoltà. Dopo il suo viaggio a Londra per limare i dettagli del contratto, Ranieri ha parlato all'ANSA, rispondendo brevemente a qualche domanda: “La Roma è una bella gatta da pelare? Mi hanno chiamato apposta. Pronti, arrivano i nostri!” ha commentato l'allenatore, pronto a tornare sulla panchina romanista per la terza volta in carriera.