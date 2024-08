"Non andiamo avanti all'infinito" il messaggio che filtra dalla Fiorentina indirizzato al Genoa

La trattativa per il passaggio di Albert Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina si è ingarbugliata oltre ogni attesa per alcuni eventi collaterali, principalmente per la cessione lampo di Mateo Retegui all’Atalanta.

I rossoblu avevano già l’accordo con la Fiorentina, e l’attaccante pure, ma ora si sono ovviamente bloccati perché pure loro hanno prima bisogno di un attaccante.

Intanto a Firenze aumenta lo scetticismo, anche perché i tempi rischiano di allungarsi troppo e dal Viola Park filtra un messaggio (riportato da Tuttosport) preciso: “Non andiamo avanti all’infinito”.