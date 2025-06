Sono queste le ultime ore per esercitare i vari diritti di riscatto programmati nei contratti firmati la scorsa stagione. Da domani, invece, l'attenzione si sposterà sui controriscatti. Tra questi c'è anche quello che riguarda Giovanni Fabbian.

La situazione

Il centrocampista classe 2003 era passato 2 estati fa al Bologna dall'Inter, ma i nerazzurri si erano riservati il controriscatto per i due anni successivi al trasferimento in rossoblù per 12 milioni di euro. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, l'Inter non sembrerebbe intenzionata a darne seguito ed esercitarlo.

Con chi devono parlare le squadre interessate?

La scadenza dei termini di controriscatto è fissata per il 30 giugno. L'Inter ha ancora qualche giorno per pensarci, ma se la situazione rimane l'attuale, sarà il Bologna l'interlocutore con cui le squadre interessate a Fabbian dovranno parlare. Fiorentina in primis, fortemente interessata al giocatore.