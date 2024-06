Funaro e i rapporti da ricucire con la Fiorentina, c'è un Commisso da convincere. I 55 milioni che mancano per completare il progetto

Il Corriere Fiorentino si sofferma oggi sulla necessità per la nuova sindaca di Firenze Sara Funaro, di ricucire i rapporti da con la Fiorentina, al momento piuttosto compromessi dopo la querelle sullo stadio.

Il ricorso viola dopo l'inizio dei lavori

L’inizio della demolizione del parterre della Fiesole, disposto dalla giunta Nardella nei giorni scorsi, ha ottenuto come risposta poco confortante un ricorso d’urgenza presentato dalla società viola al Tribunale civile di Firenze.

Mancano 55 milioni per completare il progetto

Il compito per Funaro non sarà semplice perché Commisso ha cambiato idea e non vuole più giocare in uno stadio dimezzato dai cantieri (e quindi meno redditizio in termini di biglietti). Il patron viola si fa forza anche con la debolezza di un progetto cui mancano almeno 55 milioni di euro per essere finito. Funaro li troverà? E convincerà Commisso?