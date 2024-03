I convocati della Fiorentina: finalmente sarà il momento di Kouame, ma non ancora quello di Christensen

La Fiorentina ha appena comunicato l'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera contro il Milan al Franchi.

Kouame ok, Christensen ancora fuori

Confermata la presenza di Kouame, che d'altronde era già rientrato in lista per la gara di Bergamo dopo la lunga assenza a causa della Coppa d'Africa e dalla conseguente contrazione della malaria. Non c'è invece Christensen, che evidentemente non si è ancora ripreso del tutto dal problema al menisco. Assente ovviamente lo squalificato Bonaventura. Di seguito la lista completa: