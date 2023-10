La Nazione: Arthur se la gioca con Maxime

In prima pagina su La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Grinta e gol per ripartire”.

A pagina 2 leggiamo: "Viola: serata senza mezze misure Obbligatorio tornare cinici e spietati Tutti pronti per far sbloccare Nzola". Sottotitolo: “Al ’Franchi’ contro il Cagliari dell’amico Ranieri per riprendersi quanto ’perso’ nella trasferta di Frosinone Si lavora per assecondare l’angolano ancora alla ricerca del primo centro ufficiale con la nuova maglia”.

A pagina 3 c'è: “Segnare e poi chiuderla Italiano non chiede altro”. Sottotitolo: “Le occasioni non sfruttate nel primo tempo di Frosinone e i messaggi al gruppo L’allenatore aspetta la risposta giusta (l’unica) dalla sfida con il Cagliari”. Di spalla: “Emozione Ranieri”. Ovvero: “Ha Firenze nel cuore ed è già nella Hall of Fame viola”.

Infine a pagina 4: “Formazione già decisa: o quasi Il turn over in difesa ferma Quarta Arthur se la gioca con Maxime”.