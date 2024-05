José Mendilibar, allenatore dell'Olympiakos, è intervenuto davanti ai media in vista della finale di Atene di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole sul match:

“Somiglianze tra quest'anno e lo scorso con il Siviglia? Sono tante, prima di tutti il punto di partenza e quello di arrivo. Ma le squadre sono diverse. Quest'anno abbiamo vissuto momenti di difficoltà e attraversato l'Europa, giocando sia da favoriti che da sfavoriti: è un insieme di momenti diversi, ma siamo arrivati qui, alla fine del percorso.

Italiano ha detto che ha portato i lucchetti per El Kaabi? Non c'è solo lui, noi ci preoccupiamo di tutta la Fiorentina, non di un singolo".