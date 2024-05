Bonaventura: "Non è scontato essere di nuovo in finale, adesso vogliamo vincere. Nazionale? Non ci penso"

Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ha presentato a Sky Sport la finale di domani contro l'Olympiakos, la seconda consecutiva in Conference League per la Fiorentina: “Oggi siamo tranquilli, la tensione sale il giorno della partita. Abbiamo fatto una rifinitura normale, domani vediamo".

“Non è scontato essere di nuovo qui”

“Non è scontato essere di nuovo in finale, è un percorso difficile, giochi su tanti campi difficili contro squadre che fanno un calcio diverso da quello a cui siamo abituati in Italia. Approcciamo la gara con più consapevolezza”.

Nazionale? Non ci penso

"Mi dispiace non essere stato convocato in Nazionale perché era una cosa bella ma non ci voglio pensare perché siamo qui a giocarci un trofeo. Si va avanti e mi concentro solo sulla Fiorentina per dare una grande soddisfazione a tutti: club, tifosi e noi stessi”.