Ottolini: "L'offerta della Fiorentina per Gudmundsson è stata reale ma non volevamo privarci di Albert"

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato della trattativa che c'è stata nelle ultime ore dello scorso mercato con la Fiorentina, per il cartellino di Albert Gudmundsson.

“Offerta reale”

“L'offerta della Fiorentina c'è stata ed il discorso è stato reale - ha detto Ottolini - noi però non abbiamo mai avuto l'idea di privarci di Albert e per questo non se n'è fatto nulla”.

“Non c'era la volontà di cedere Albert”

Ottolini ha aggiunto: "Siamo in ricostruzione economica e sportiva e abbiamo l'obbligo di valutare tutto, la realtà però è che non c'era la volontà di cedere Albert in questo mercato".