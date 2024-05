Piccinetti: "La Fiorentina non deve mettere il pullman davanti alla porta, ma esistono le vie di mezzo. Non possiamo avere paura del Brugge"

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio in vista della partita di stasera: “Questo non è il momento di fare polemica su Italiano, conta solo andare in finale. Stasera servono personalità, concentrazione, atteggiamento giusto fin dall’inizio. Giochiamo contro una squadra senza dubbio di prestigio, ma a me il Club Brugge non fa paura. Loro avranno una spinta in più dal pubblico di casa, ma continuo a pensare che dipenda tutto dalla Fiorentina”.

“Il pullman no, ma esistono le vie di mezzo”

Poi ha aggiunto: “Si dice che l’allenatore incida per il 15 per cento, ma io non sono d’accordo. Secondo me l’apporto di Italiano stasera sarà determinante, e quindi mi piacerebbe vedere una Fiorentina equilibrata e razionale. Ciò non vuol dire che bisogna mettere il pullman davanti alla difesa, ma c’è una via di mezzo tra questo e lo sbilanciarsi mandando i difensori in attacco”.