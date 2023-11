Orsolini: "Spesso il mio procuratore mi ha parlato di Fiorentina, ma per me la maglia viola non sarebbe un passo in avanti"

L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato anche della prossima partita contro la Fiorentina al Corriere dello Sport, intervenendo anche sull'interessamento dei viola per lui. Queste le sue parole: “Da quando sono qui, questo momento è il più entusiasmante. E vogliamo continuare questa striscia positiva. Sicuramente la partita di Firenze sarà un momento importante, che ci farà capire dove possiamo arrivare. Sono un’ottima squadra. È molto forte, ben allenata. Sono già due anni che fa la Conference. È una squadra che si presenta da sola, forte. Secondo me verrà fuori una bella partita.

Io alla Fiorentina? Vi dico la verità. Il mio procuratore mi ha parlato spesso della possibilità, di un interessamento. Parlo già di due anni fa. Ho sempre detto, con massimo rispetto, di voler stare qui. Perché sono a Bologna da molti anni e poi perché non è un passo avanti. Bologna e Fiorentina io le metto nello stesso range. Per quello ho detto: qui già mi conoscono tutti, sono benvoluto, la piazza ha considerazione di me, mi sento importante, perché andare via? E poi non c’è mai stato nulla di concreto".