Minotti: "Vanoli ha ricevuto risposte da chi doveva darle. La Fiorentina può anche regalarsi un finale di stagione interessante"

L'ex calciatore Lorenzo Minotti ha commentato insieme a Massimo Marianella la partita tra Jagiellonia e Fiorentina per Sky Sport: “Ho avuto l'impressione di una squadra solida - ha detto a Radio Bruno Toscana - compatta e organizzata. Nel primo tempo la Fiorentina ha creato poco ma al contempo non ha concesso nulla, poi ha affondato nella ripresa crescendo col passare dei minuti. Al netto del valore dell'avversario certe prestazioni vanno conquistate, Vanoli ha schierato calciatori che avevano voglia di mettersi in mostra come Fazzini e Fabbian e loro hanno risposto”.

“Se la Fiorentina trovasse continuità…"

Poi ha aggiunto: “Comuzzo e Fortini hanno vissuto mesi difficili, ma ieri li ho visti sereni. Contento anche per il gol di Piccoli, che ha fatto una prestazione di sacrificio e altruismo. Se la Fiorentina riuscisse a trovare continuità, risalendo in classifica prima del rush finale, potrebbe dire la sua in Conference e regalarsi un finale di stagione molto interessante”.