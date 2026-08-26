Il nuovo, grande nome per raccogliere l'eredità di Kean: Paratici ha chiesto informazioni per Zirkzee
Che vada al Como oppure no, Kean non scenderà più in campo con la maglia della Fiorentina. Impossibile immaginare uno scenario diverso dopo lo strappo totale di questa mattina, con l'assenza volontaria del calciatore all'allenamento e la multa da parte della società.
La ricerca del sostituto
Fabio Paratici è dunque al lavoro per individuare il sostituto dell'attaccante azzurro, impresa decisamente ardua a pochi giorni dalla fine del mercato. Le dichiarazioni del ds viola facevano riferimento a un profilo forte tanto quanto Kean, se non addirittura di più.
Un nuovo, importante nome
Nessuno dei nomi circolati possiede queste caratteristiche, ma c'è un nuovo profilo che emerge proprio in questi minuti e che potrebbe cambiare le carte in tavola. Si tratta di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riporta Matteo Moretto per adesso Paratici ha solo richiesto delle informazioni per l'ex Bologna, che non fa più parte del progetto dei Red Devils.