Harder: "In Serie B non basta fare una grande prestazione, dobbiamo migliorare tanto. Fiorentina? Brutta annata ma spero si salvi"

Questo pomeriggio il centrocampista del Padova Jonas Harder, il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club veneto, analizzando alcuni situazioni affrontate in questi suoi primi 6 mesi tra i professionisti.

"Nonostante la sconfitta contro il Palermo siamo positivi e siamo rientrati nel modo giusto. In Sicilia abbiamo fatto una grande prestazione, ma in questo campionato non bastano. Anche a Palermo, in uno stadio fantastico, contro una grande squadra, i punti servono. II mister ci tiene tutti sulle spine, non sappiamo mai chi gioca”.

“Non so precisamente in cosa dobbiamo migliorare, ma più giochiamo e meglio è ”

Ha anche aggiunto: “Modena sarà una partita difficile contro una squadra che ha fatto una grande andata, stiamo preparando la partita. Penso che le ultime partite siano state molto buone, dobbiamo migliorare di giorno in giorno seguendo ciò che ci dice il Mister. Non saprei precisamente in cosa dobbiamo migliorare, ci serve esperienza e più giochiamo più miglioriamo”.

“La differenza tra Primavera e Serie B è grande ma…”

L’ex viola si è poi soffermato poi sul divario fra Primavera e Serie B: "I primi mesi ho sentito la differenza, ma sto lavorando tanto con uno staff straordinario. gap esiste ancora ma sto lavorando bene. Ruolo? Il regista è un ruolo molto difficile e solo giocando tante partite li posso migliorare. Ad oggi mi è più facile fare la mezzala, anche viste le mie qualità, ma mi piace molto fare il regista e credo in futuro possa essere il mio ruolo".

“La Fiorentina sta vivendo un'annata molto difficile, ma spero possa rimanere in Serie A”

Ha poi concluso mandando un messaggio alla sua Fiorentina, club in cui è cresciuto e di cui è ancora di proprietà: "Penso sia un'annata molto difficile, ma mi auguro tutto vada per il meglio, la piazza è una di quelle molto importanti e ho anche molti ex compagni li. Spero possano restare in A"