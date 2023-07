VIDEO - Arthur arrivato al Viola Park. Incontro con Italiano e la dirigenza viola prima delle visite mediche

Prima mattinata in viola per Arthur Melo, nuovo centrocampista della Fiorentina arrivato a Firenze nella serata di ieri. L'ormai ex Juventus è arrivato da pochi minuti al Viola Park per salutare la dirigenza e il tecnico Vincenzo Italiano.

Sempre in mattinata il giocatore svolgerà le visite mediche prima di mettere la sua firma sul suo nuovo contratto con la società viola. Questo il video del suo arrivo nel nuovo centro sportivo viola a Bagno a Ripoli realizzato da Radio Bruno: