Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano poco prima della gara contro il Genoa ha parlato del suo attaccante Andrea Belotti.

"Gli sta mancando il gol"

Italiano commenta l'astinenza da gol dell'attaccante:“ A Belotti sta mancando il gol. Probabilmente poteva prendersi qualche responsabilità in più sui tiri dal dischetto. Però adesso non possiamo fare a meno di lui, si ammazza per la squadra e per questo continuiamo a dargli fiducia”.

"Sono convinto che il gol arriverà"

E aggiunge: "Sono convinto che il gol arriverà, se lo merita, soprattutto per il lavoro che fa per la squadra".