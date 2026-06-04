Il viola Croci segna un rigore decisivo per l'Italia Under 17, che vola in finale all'Europeo - FOTO

A Tallin l'Italia Under 17 ha contro la Spagna nella semifinale degli Europei di categoria e sfiderà il Belgio

Il primo tempo

Prima occasione azzurra al 15’, Croci avvia l’azione e con un tocco delizioso favorisce l’inserimento di Albini, cross perfetto al centro e la deviazione volante di Corigliano è alta di poco. La Spagna però è viva e si fa pericolosa al 18’ quando una conclusione di Imga viene mirata, al 20’ è provvidenziale Donato in chiusura sempre su Imga. Al 27’ Bonifazi strattona Imga nettamente e concede un rigore molto ingenuo alla Spagna, ma Lupo è spaziale a parare il rigore dello stesso Imga, che calcia incrociando col destro ma viene fermato dal portiere azzurro. Al 39’ Croci ha un grandissima opportunità sull’assist di Perillo, favorito da uno scivolone di Diaz, purtroppo però mastica malamente il destro, spedendo debolmente fuori dal limite dell’area iberica. Un minuto dopo però la punta della Fiorentina ottiene un rigore: il 2010 viola calcia in porta ed è netta la respinta di mano di Diaz. Croci si incarica della battuta ed è freddissimo: perfetto l’interno destro ad uscire che si infila in rete per l’1-0 dell’Italia.

La ripresa

Subito protagonista croci al 46', ottimo dialogo con Perillo e cross bellissimo del giocatore gigliato, Biondini si inserisce ma di testa non inquadra la porta spagnola. La Spagna attacca a caccia del pari, Mencia servito da Tunkara è pericoloso col destro al 53'. Al 58' il viola Federico Croci viene sostituito da mister Franceschini, che inserisce al suo posto Casagrande. Si accendono ritmi e tensioni e arrivano i primi gialli, prima per Mayans, autore di un fallaccio su Biondini, poi per l'azzurro Okon, figlio dell'ex centrocampista della Fiorentina. Altro fenomenale intervento di Varali al 69', il difensore del Parma mura il mancino di Gomez. Fortunata l'Italia al 71: colpo di testa di Alves che centra la traversa sugli sviluppi di un corner. Al 78' il meritato pari spagnolo, Lupo è spaziale sul colpo di testa di Urrestaruzu, poi Varali salva su Tunkara ma la sfera rimane lì e Urrestarazu infila sotto misura la porta italiana: 1-1. All'80' Mencia mette fuori di poco il destro, innescato da un colpo di tacco fantastico di Tunkara. All'85' è Landi a farsi vivo per l'Italia, destro potente a giro che esce di poco.

Calci di rigore

La sfida si decide ai rigori: per la Spagna è subito freddissimo Mayans, non è da meno Corigliano, entrambi i mancini segnano spiazzando il portiere. Mencia calcia però malissimo e Lupo intuisce, respingendo facilmente il tiro del calciatore iberico, Casagrande invece calcia benissimo, 2-1 Italia. Altro rigore pessimo di Alves, figlio del campione del Real Madrid Marcelo, Lupo para ancora, stavolta tuffandosi a sinistra. Dattilo segna nonostante Ponce intuisca, 3-1 Italia. Pesquer col sinistro segna e riporta la Spagna sotto di uno ma Rocca segna e porta l'Italia in finale.

Il gol su rigore segnato dal talento viola