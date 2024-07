Rolando Mandragora, mediano della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dopo il pareggio in amichevole contro il Bolton: “Abbiamo incontrato un avversario tosto che è più avanti di noi nella preparazione. Siamo in una buona fase del nostro ritiro, abbiamo ancora tempo per crescere di condizione".

Poi sul nervosismo del match

“Ci dev’essere anche questo, vogliamo essere una squadra tosta che si prepara a questo genere di partite, perché ne affronteremo tante così".

Infine su Colpani

“Ci darà un grande aiuto, siamo molto contenti che sia arrivato qui. Gli abbiamo dato il benvenuto, si è presentato come un bravissimo ragazzo”.