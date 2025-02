E' tornato sul clamoroso k.o. dell'Inter a Firenze l'ex bomber nerazzurro Alessandro Altobelli, parlando a La Nazione:

"A Firenze tutta l’Inter ha giocato male, era stanca e messa male in campo. Mai vista una squadra così brutta da quando c’è Simone in panchina. Però non è neanche giusto che ogni volta che qualcosa non va si debba indicare l’allenatore come unico colpevole. Ammiro Inzaghi perché è uno che protegge sempre il gruppo, ma tutti devono prendersi le responsabilità. Mi è piaciuta la reazione lunedì contro la Viola, ero a San Siro e mi sono divertito".