Fantini: "Adesso tocca ad Italiano tirare fuori la squadra dalla crisi. I senatori non fanno la differenza"

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Enrico Fantini, decisivo nello spareggio per tornare in Serie A contro il Perugia, ha analizzato la partita di ieri tra i viola e l’Empoli di Nicola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Sportiva:

“La partita di ieri è stata tutt’altro che bella. Rappresenta un ottimo risultato per l'Empoli, e credo non si possa dire la stessa cosa della Fiorentina. La squadra di Italiano ha dimostrato che non sta attraversando un ottimo periodo, i risultato e soprattutto le prestazioni sono la conferma. Come dimenticarsi la batosta della scorsa settimana contro il Bologna, sconfitte del genere sono convinto che complichino ulteriormente le cose”

Ha provato anche ad analizzare di chi possano essere le maggiori responsabilità: “Credo sia innegabile che la squadra del primo anno ormai non si veda più. La società dopo un ottimo inizio di stagione ha scelto di intervenire sul mercato con i soli Belotti e Faraoni, per questo son dell’idea che adesso la palla passi in mano ad Italiano: è nei momenti peggiori, dove la squadra è in crisi, che si capisce la vera grandezza di un allenatore. Forse questo è il momento peggiore da quando è a Firenze".

Ha poi concluso parlando di alcuni singoli: “In tutto questo occorre sottolineare che in questo momento sono i senatori che non riescono a rendere. Mi riferisco soprattuto a Biraghi, Bonaventura e Gonzalez: sono loro che dovrebbero trascinare questa Fiorentina, ma ci sono tanti problemi tra comunicazione e contratto. Adesso questi problemi si sommano a quelli della squadra. Il futuro di Italiano? Non lo so, non vivo il momento della Fiorentina. Ma un allenatore dopo 3 anni deve cambiare aria per trovare nuovi stimoli”.