Uscita a sorpresa in casa Fiorentina: uno degli ultimi arrivati verso il prestito all'Empoli

Una cessione a sorpresa, per tempi e modalità, potrebbe verificarsi in casa Fiorentina. Stiamo parlando di Abdelhamid Sabiri, che secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana sarebbe a un passo dal trasferimento in prestito oneroso all'Empoli.

Un'operazione - qualora andasse a buon fine - a dir poco particolare, considerando che il giocatore è stato acquistato lo scorso gennaio per poi arrivare a Firenze soltanto questa estate. Evidentemente, però, Sabiri non convince tatticamente Vincenzo Italiano, nonostante un buon precampionato che lo ha visto segnare anche dei bellissimi gol su punizione.

Da ricordare che Sabiri - pur essendo sempre presente nella lista UEFA - non è stato convocato per la partita di domani contro il Rapid Vienna. Ufficialmente per una contusione al ginocchio, ma a questo punto è evidente che dietro questa decisione ci siano delle motivazioni di mercato.