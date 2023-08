Ramadani spinge Jovic verso la Capitale, ma per Mourinho non sarebbe una prima scelta. La situazione intorno al serbo

Dopo il mancato accordo con l'Atalanta per Duvan Zapata, c'è un altro attaccante che si offre alla Roma. Luka Jovic, ancora in forza alla Fiorentina, ma chiuso due nuovi arrivati, Nzola e Beltran, e praticamente fuori dal progetto di Vincenzo Italiano.

Stando a quanto riportato da La Repubblica online, l'entourage del centravanti (capitanato da Fali Ramadani) avrebbe offerto il giocatore ai giallorossi. L'attaccante, inoltre, starebbe spingendo per andare da José Mourinho, per il quale però l'ex Real Madrid non rappresenta una prima scelta.

Non mancano tantissimi giorni alla chiusura delle trattative, ma anche l'esclusione dalla lista Uefa era stata un segnale. Luka Jovic non sembra rappresentare più una risorsa tecnica per la Fiorentina, che adesso starebbe cercando di liberarsene.