Dopo Marcos Leonardo e Beltran, per Mourinho arriva anche la beffa Zapata: Gasperini trattiene il colombiano, i dettagli

Dopo Marcos Leonardo e Beltran, un'altra beffa per la Roma. Come abbiamo scritto nelle scorse ore i giallorossi - papabile concorrenti della Fiorentina per le zone europee - sono alla ricerca di un nuovo centravanti a seguito dell'infortunio di Abraham. Il candidato principale era Duvan Zapata, ma è di questi minuti la notizia che il colombiano alla fine rimarrà a Bergamo.

L'Atalanta infatti, su esplicita richiesta di Gasperini, ha deciso di togliere Zapata dal mercato considerando l'infortunio del nuovo acquisto El Bilal Tourè. Il giocatore sarebbe voluto partire, ma di fronte alla posizione del club il suo entourage ha deciso di non puntare i piedi. Situazione in cui ha avuto un ruolo decisivo Gasperini che - come riporta su Twitter Daniele Longo - ha convinto personalmente Zapata a rimanere all'Atalanta.

La Roma a questo punto si ritrova a dover virare nuovamente su altri obiettivi. Uno di questi è Lukaku, ma il club giallorosso è consapevole di rappresentare per lui una sorta di ultima spiaggia. Prosegue dunque il casting per il nuovo attaccante, con Belotti che al momento ricopre il ruolo di titolare. Nel frattempo Mourinho incassa un'altra delusione, dopo il tentativo fallito di strappare in extremis Beltran alla Fiorentina.