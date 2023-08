Zapata e Lukaku: una concorrente della Fiorentina per l'Europa cerca il rinforzo in attacco

Il suo nome è stato più volte accostato alla Fiorentina ma, probabilmente, sempre messo da parte a causa delle condizioni fisiche non ottimale. Ora invece Duvan Zapata sta meglio, tanto che nella prima partita di campionato contro il Sassuolo è sceso in campo dal primo minuto.

Il suo futuro, tuttavia, resta da decifrare. La Roma infatti è ancora alla ricerca di un attaccante, nonostante la doppietta all'esordio stagionale di Belotti, e quello di Zapata resta il nome più gettonato. Una situazione di mercato che interessa anche la Fiorentina, dal momento che i giallorossi saranno molto probabilmente una delle concorrenti per l'Europa.

Attenzione in tal senso anche alla pista Lukaku, che potrebbe optare per la Roma qualora non si concretizzasse lo scambio tra Chelsea e Juventus che coinvolge anche l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic.