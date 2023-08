Beltran intriga e non poco: L'argentino scalpita e il ballottaggio lo stimola

In vista della gara di andata dei play off di Conference League, si va verso una possibile maglia da titolare per Lucas Beltran. M'Bala Nzola ha dimostrato a Genova di essere funzionale all’idea di gioco della Fiorentina ma l'argentino intriga e non poco.

Ha giocato con il River Plate fino a quando non è arrivato a Firenze e quindi è in ottime condizioni fisiche. Su La Nazione si legge che l'attaccante argentino scalpita e il ballottaggio lo stimola. Come normale che sia per uno da sempre abituato a guadagnarsi tutto senza scorciatoie.