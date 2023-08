Ikone di nuovo in gruppo, Kouame si gioca una maglia con Sottil per il Rapid. Scalpita Beltran, buone sensazioni per Mina. I dettagli

Giungono buone novità dal Viola Park in casa Fiorentina da Radio Bruno. Jonathan Ikone è rientrato in gruppo dopo l’assenza a Genova a causa degli strascichi di una botta rimediata col Newcastle. Assenti invece Pierozzi e Barak. La Fiorentina fa sapere che dovrebbe essere in arrivo un comunicato sulle condizioni del ceco, dopo la nostra anticipazione che trovate qui. Il lungodegente Castrovilli ovviamente ancora out. Presente oggi al centro sportivo anche Dalle Mura, in attesa di lasciare ancora Firenze, così come Gori.

Alcune indicazioni in vista della trasferta austriaca contro il Rapid Vienna: sugli esterni potrebbe rivedersi Kouame titolare, così come Sottil. C’è poi Sabiri in ballottaggio nel tridente. Beltran può avere velleità di partire titolare. Sta bene fisicamente e scalpita per una chance. Infine Yerry Mina; il colombiano potrebbe essere convocato dopo l’assenza a Genova, ci sono ottime possibilità a riguardo.