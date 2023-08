Il giornalista Massimo Caputi si è concentrato sugli aspetti da migliorare nella Fiorentina a Radio Bruno, parlando anche di come si è sviluppato il mercato viola finora. Ecco le parole di Caputi: “Allo scorso anno alla Fiorentina mancò continuità, e impiegò tempo a trovare l’assetto definitivo per poi centrare due finali. Lo scatto sarà nel trovare rendimento sotto porta, avendo concretezza e gli arrivi possono migliorare la situazione. Saper leggere le partite, capire quando spingere e quando fermarsi”.

Poi ha proseguito: "Alcune sconfitte sono derivate da immaturità e inesperienza. Italiano ha idee e fa giocare bene le squadre. Anche lui deve migliorare sulla base degli errori commessi. Come tecnico, essendo emergente, mi sembra tra i migliori in assoluto".

Infine: "Degli acquisti fatti dalla Fiorentina, è Beltran quello che mi incuriosisce più di tutti. È un centravanti, ruolo essenziale per la Fiorentina e che mancava in rosa. È giovane ma può far fare un ulteriore salto di qualità alla Fiorentina. C’è Nzola che conosce bene il calcio italiano e può dare molto, al di là della sua testa particolare. Parisi uno dei migliori esterni dell’anno scorso. La Fiorentina ha fatto un ottimo lavoro sul mercato".