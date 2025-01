L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato questo pomeriggio a Lady Radio per fare il punto sulla situazione in casa viola, partendo dal mercato: “Folorunsho mi sembra un'ottima soluzione per prendere il posto di Bove. L'ex Napoli ha ricoperto tutti i ruoli che faceva Edoardo a Firenze. Fagioli? Io lo avrei già preso anni fa, quando invece poi la Fiorentina ha puntato su Mandragora. E' in orbita nazionale, potrebbe diventare un'operazione alla Kean”

E su Bondo: “Non so se possa essere il giocatore adatto se la Fiorentina vuole alzare l'asticella. Io mi aspetterei qualcosa di diverso. Gudmundsson? Palladino fa scelte che devono essere motivate, non giustificate. Se sta fuori vuol dire che c'è qualcosa che non va. Pongracic? Anche in questo caso c'è qualcosa che non va, perché non si può non sapere niente sulle sue condizioni, considerando che è un calciatore su cui si è puntato molto e ora è ai margini. Cosa posso dire? Non so che dire se un giocatore che non ha mai messo piede in campo”.