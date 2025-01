Il primo vero banco di prova della gestione Palladino. La proprietà è chiamata in questo mercato a mettere ancora qualcosa nella Fiorentina

Stasera sarà il primo vero banco di prova delle gestione Palladino. Perché la Fiorentina a Monza, questa volta, avrà un solo risultato possibile: i tre punti. Per il resto registriamo il mercato già cominciato per i viola, ma anche le parole dell'allenatore gigliato che ha dato il proprio benestare agli acquisti fatti e da fare e la volontà di recuperare in fretta calciatori importanti come Gudmundsson che dovrà essere decisivo in questa seconda parte di stagione.

Come una finale

Ci vorrà un nuovo cambio di passo, se i viola vorranno davvero approfittare degli ennesimi passi falsi delle squadre che stanno davanti o subito sotto. I pareggi di Juventus, Milan, Atalanta, Lazio, lasciano la possibilità di cambiare nuovamente prospettive in classifica. Questa volta però occorrerà vivere la partita di Monza come una finale, giocarsela con il modulo giusto, non sbagliare interpretazione e non sottovalutare un avversario che con ogni probabilità è destinato alla retrocessione ma che può sempre avere un colpo di coda pericoloso.

Le aspettative si sono alzate

Palladino, giustamente applaudito fino ad oggi, dovrà ritrovare nuove energie fisiche e mentali in una squadra che ultimamente è sembrata più stanca e meno leggera dell’inizio di stagione. Non centrare una posizione almeno in Europa League in questa annata potrebbe alla fine diventare un problema. D’altronde le aspettative si sono alzate, sia sulla squadra che sulla proprietà.

L'intervento della proprietà

Proprietà che è chiamata in questo mercato a mettere ancora qualcosa, ad alzare la qualità e il livello di una rosa che può ancora spiccare il volo. L’occasione è ghiotta, il calendario lo permette, l’ambiente questa volta può davvero essere quello giusto. Regalare punti da adesso in poi non sarà più possibile. Monza e Torino da battere prima di affrontare la Lazio in quello che potrà diventare davvero uno scontro già decisivo.