Jacopo Fazzini, in ambito Fiorentina, è stato un nome chiacchierato prima dell'apertura del mercato invernale. Adesso il club viola sembra aver virato con convinzione su Michael Folorunsho, ma il giovane centrocampista dell'Empoli è ancora molto cercato. Su di lui soprattutto la Lazio, ma attenzione anche all'interesse del Napoli.

Fazzini-Empoli, è rottura? Non convocato perché “Mostrava perplessità”

L'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa sembra essersi accorto di queste sirene di mercato e ha parlato così in conferenza stampa: “Non ho convocato Fazzini perché, durante la settimana, mostrava perplessità. Non è convinto, io invece ho bisogno di giocatori convinti per andare a fare punti a Venezia. Ho deciso insieme alla società”.