Gosens: "La mia famiglia si sente completamente a casa a Firenze e stiamo molto bene. Farò di tutto per essere convocato al prossimo Mondiale"

Prima di dirigersi in Spagna dove terminerà le proprie vacanze, l'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, ha passato qualche giorno a casa propria, ovvero ad Emmerich am Rheinm, dove è stato anche protagonista di una giornata di sport organizzata con i bambini della zona.

“Ci sentiamo a casa a Firenze"

"Tutta la mia famiglia si sente completamente a casa in Italia e stiamo molto bene a Firenze", ha detto, spiegando il suo rinnovato impegno con i viola.

“Voglio giocare il Mondiale”

E si è dato anche un importante obiettivo per il futuro: "Voglio assolutamente giocare in un Mondiale; mi manca ancora come esperienza. Farò tutto il possibile per essere convocato per il torneo del prossimo anno".