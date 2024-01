Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia

Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Comune di Firenze, ha parlato durante il Consiglio Comunale del tema stadio dopo una risposta molto sintetica sul tema dell'assessore Guccione, che si è limitato a dire: “Daremo altre risposte dopo il nuovo incontro con il prefetto, ma ancora non ci sono date precise per questo”.

‘Gli striscioni della Fiesole non sono razzisti e…’

Draghi si è così espresso: “Per la valenza che ha il tema, credo che qualcosa in più debba dire. Spero che anche un membro di questo consiglio debba essere invitato all'incontro con il Prefetto, oltre che a un esponente del tifo organizzato. Credo non si possa far finta che migliaia di tifosi non esistano. Gli striscioni di ieri sera non sono razzisti e la parola “napoletano” non è una parolaccia, il sindaco per la carica che ricopre deve essere pronto ad essere contestato. Siamo giunti al momento che debba essere considerato un consiglio ad hoc per il tema, che si debba andare in presenza al Franchi. Adesso, prima della fine del mandato, serve un consiglio speciale per discutere l'argomento”.