La Fiorentina rompe il salvadanaio e prepara dieci milioni per Folorusho. De Laurentiis stavolta meno rigido e Quarta può dare una bella mano

Tra i prototipi di ‘giocatore pronto all’uso' c'è sicuramente Michael Folorunsho, forse colui che più rispecchierebbe l'identikit che serve alla Fiorentina per sostituire Edoardo Bove. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il club viola è pronto a mettere sul mercato un budget intorno ai 10 milioni per portarsi a casa il tuttocampista del Napoli, chiuso in azzurro nella prima parte di stagione.

In estate De Laurentiis aveva pretese più alte, le ebbe ad esempio con l'Atalanta che era molto interessata, ma stavolta il presidente non opporrà la stessa rigidezza. La Fiorentina il classe ‘98 l’aveva già seguito e per questo il ritorno di fiamma è quasi naturale. C'è in più la situazione di Martinez Quarta da valutare perché il Napoli cerca un centrale e l'argentino potrebbe anche rientrare nell'affare.